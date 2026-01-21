Размер шрифта
Мужчина выдавал себя за пилота и бесплатно летал по миру

В США бывший бортпроводник притворялся пилотом ради бесплатных перелетов
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший бортпроводник из Канады выдавал себя за пилота, чтобы бесплатно летать по США, сообщает The Independent.

По данным СМИ, речь идет о 33-летнем жителе Торонто Далласе Покорнике, который работал бортпроводником в канадской авиакомпании Air Canada с 2017 по 2019 год.

Мужчину судят за мошенничество с поддельными удостоверениями. С их помощью он четыре года получал бесплатные «персональные» билеты на рейсах трех американских авиакомпаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте, штат Техас.

Представители Hawaiian Airlines, United Airlines, American Airlines, которые, предположительно, понесли убытки по вине мужчины, не стали давать комментарии по делу.

Как сообщается, Покорник вел себя свободно и даже запрашивал доступ к откидному сиденью в кабине пилотов для отдыхающих членов экипажа, но в октябре 2024 года все же был задержан в Панаме по обвинению в мошенничестве с электронными средствами связи.

После экстрадиции подозреваемый заявил о невиновности, но судья оставил его под стражей без права залога.

Ранее британка годами обманывала женщин в сети, притворяясь мужчиной.

