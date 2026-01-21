«Неправильно выбранная стезя!»: Кушанашвили переживает за Волочкову

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили выразил обеспокоенность выбором Анастасией Волочковой жизненного пути. Слова журналиста передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Кушанашвили, он познакомился с экс-примой Большого театра в 1990-х годах. Телеведущий всегда считал ее очень талантливой танцовщицей.

«Я очень переживаю за нее, она же была очень одаренной, сверходаренной! И что потом произошло?! Вот это неправильно выбранная стезя!» — сказал он.

Своим мнением шоумен поделился на мероприятии, посвященном 50-летию Волочковой. Кушанашвили посоветовал балерине изменить взгляд на жизнь — перестать думать о том, что скажет общественность, сосредоточившись на себе.

«Люди редко выдерживают такой пресс давления. Самая главная проблема для Насти — сохранить ценность натуры. Она слишком много отвлекается на дураков. Она все время хочет доказать, что ее жизнь самая яркая, насыщенная…» — отметил телеведущий.

Кушанашвили также неожиданно танцовщицу с Николаем Басковым, назвав певца второй «Волочковой». Особенно он отметил личные качества артиста, уверив: «Николай — самый бескорыстный и добрый человек, которого я встречал».

