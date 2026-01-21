Очевидец рассказал о моменте обрушения ТЦ в Новосибирске

Помещения некоторых магазинов новосибирского ТЦ, в котором обрушилась крыша, пострадали незначительно. Об этом сообщает NGS со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника, в момент инцидента он находился в одной из торговых точек на первом этаже. В какой-то момент он заметил, что что-то загремело и фасад стал разрушаться. У магазина якобы только разбились окна. Сам мужчина поспешил уйти.

«Когда выбежал, второй этаж уже был сложен. Минут через пять приехала машина Росгвардии», – рассказал мужчина.

По данным издания, в помещении, где находился очевидец, было около 15 человек. На втором этаже также были люди, один из работников смог выбежать на лестницу.

Инцидент произошел в ТЦ на улице Наумова. Предположительно, причиной обрушения кровли стал снег, большое количество которого там скопилось. Известно, что второй этаж обрушился полностью. Одну женщину удалось достать из-под завалов.

