В Японии перезапустили энергоблок крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Об этом сообщает общественное японское телевидение NHK.

По информации телеканала, оператором станции является японская корпорация Tokyo Electric Power. Ожидается, что коммерческая эксплуатация шестого энергоблока начнется к 26 февраля.

Перезапуск энергоблока, простаивающего с 2012 года, был запланирован на 20 января, но из-за выявленных неполадок был перенесен. В ходе испытания извлечения регулирующих стержней не сработала система сигнализации.

Работа АЭС «Касивадзаки-Карива» была полностью приостановлена после аварии на атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году.

10 марта стало известно, что на АЭС «Касивадзаки-Карива» произошло задымление.

По данным агентства Kyodo, источник задымления находился в районе панели управления запасного дизельного генератора на шестом энергоблоке. Вскоре специалисты потушили возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, утечки радиации нет.

Ранее сообщалось, что в Японии у АЭС разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц.