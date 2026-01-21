Размер шрифта
Губерниев считает, что Коростелев и Непряева могут взять медали на Играх-2026

Губерниев: Коростелев и Непряева могут побороться за медали на Олимпиаде
Sergey Elagin/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на приглашение МОК к участию на Олимпиаду-2026 российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Его слова приводит «Чемпионат».

«Коростелев и Непряева должны были получить приглашение. Будем за них болеть на Олимпийских играх! Ребята вполне могут побороться за медали. Особенно Коростелев, да и Непряева не пропадет. Рад, что лыжные гонки увидит страна. Будем за них всячески болеть!» — сказал Губерниев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее МОК официально пригласил лыжников Коростелева и Непряеву к участию в ОИ-2026.

