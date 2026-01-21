В Новосибирске на видео попал момент обрушения крыши ТЦ из-за снега

В Новосибирске произошло обрушение торгового центра, которое смогли снять на видео. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Наумова. На кадрах с места заметно, как конструкция упала вниз. При этом ТЦ «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала, предположительно, причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше.

По предварительной информации, пострадали два человека. Один посетитель находится под завалами.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, обрушился весь второй этаж. Отмечается, что внутри было много магазинов и люди, но точное количество не уточняется.

«Одну женщину спасли прямо из-под завалов, ее осматривают медики. Сейчас ведутся поиски мужчины, который находился в этот момент в магазине», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются сотрудники прокуратуры. Они подтвердили, что в ТЦ обрушилась кровля. Сейчас проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

