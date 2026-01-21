Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новосибирске на видео попал момент обрушения крыши ТЦ из-за снега

В Новосибирске засняли момент обрушения крыши ТЦ 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27673327_rnd_3",
    "video_id": "record::0c89bbde-6e56-4d06-ba10-c3f7ef8c0a61"
}

В Новосибирске произошло обрушение торгового центра, которое смогли снять на видео. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Наумова. На кадрах с места заметно, как конструкция упала вниз. При этом ТЦ «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала, предположительно, причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше.

По предварительной информации, пострадали два человека. Один посетитель находится под завалами.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, обрушился весь второй этаж. Отмечается, что внутри было много магазинов и люди, но точное количество не уточняется.

«Одну женщину спасли прямо из-под завалов, ее осматривают медики. Сейчас ведутся поиски мужчины, который находился в этот момент в магазине», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются сотрудники прокуратуры. Они подтвердили, что в ТЦ обрушилась кровля. Сейчас проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+