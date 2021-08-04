Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Открытых медиа» и «МБХ-Медиа», следует из данных реестра запрещенных сайтов РКН.

По данным РКН, доступ на оба сайта ограничен решением Генпрокуратуры от 3 августа на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В изданиях подтвердили сведения о блокировке, передает ТАСС.

Владельцем обоих изданий является российский предприниматель Михаил Ходорковский.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ведомство ограничило «доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia» (*организации признаны нежелательными в России). В 2017 году этот проект и еще две зарубежные организации Ходорковского признали «нежелательными».

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту DeviantArt — 3 августа были заблокированы несколько десятков страниц сайта, при этом сам портал не является запрещенным. В конце июля Роскомнадзор повторно потребовал от ресурса удалить размещенные на сайте «противоправные материалы» и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения требования.