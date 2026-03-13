В Краснодаре обломки беспилотника упали на проезжую часть

Мэр Наумов: фрагменты БПЛА обнаружили на проезжей части в Краснодаре

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть в Краснодаре. Об этом сообщил глава муниципального образования Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет», — написал чиновник.

Наумов добавил, что при обнаружении фрагментов дронов горожанам следует сообщить об этом экстренным службам.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что многочисленные взрывы произошли над городом Майкопом в республике Адыгея. Местные жители рассказали, что массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась примерно в 2:50 мск. Всего было слышно порядка 20 взрывов в разных районах населенного пункта.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку ВСУ в Севастополе. По его словам, военные уже сбили три воздушных цели в районе Качи.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.