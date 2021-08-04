В РФПИ заявили о высокой безопасности «Спутника лайт» в сочетании с другими вакцинами

«Спутник лайт» демонстрирует высокий уровень безопасности в сочетании с вакцинами зарубежных производителей при исследовании в Аргентине, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании первый компонент российской вакцины комбинируется с препаратами компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna, оно проводится в провинции Буэнос-Айрес.

«В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные... демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Спутник V».

В фонде напомнили, что РФПИ первым в мире предложил другим производителям партнерство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в Минздраве рассказали, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».