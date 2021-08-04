В ЗАГСе объяснили правила регистрации брака на дому и в больнице

Начальник Дворца бракосочетания ВДНХ Наталия Шарпар в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила правила регистрации брака на дому или в больнице.

По ее словам, россияне редко пользуются данной услугой, так как официально оформить брачный союз в таких условиях можно только по таким причинам, как, например, тяжелая болезнь или нетранспортабельность одного или обоих будущих супругов.

«Это обязательно заявление, в котором указываются особые обстоятельства, подтвержденные именно медицинским документом. Это не просто из-за желания будущих супругов», — сказала она.

Согласно статистике, на которую сослалась Шарпар, подобные случаи в каждом органе ЗАГСа случаются крайне редко. При этом она напомнила, что у россиян есть возможность регистрировать брак в больнице или на дому у россиян на основании федерального закона об актах гражданского состояния от 1996 года.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились правила подачи заявлений в ЗАГС. С 29 июня подать заявление на регистрацию брака в Москве через портал госуслуг может один заявитель.