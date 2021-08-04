В Московском зоопарке вылупились пять птенцов фламинго

Пять птенцов розового и красного фламинго появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«С конца июня в Московском зоопарке начали появляться на свет птенцы красных и розовых фламинго. Уже можно увидеть пять малышей: одного розового и четверых красных», — рассказали в зоопарке.

Генеральный директор Светлана Акулова отметила, что и розовые, и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно. Однако уберечь яйца и вырастить потомство — трудная задача.

«Дело в том, что в процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо», — объяснила Акулова.

Биологи внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования: помещают яйца в инкубаторы, а в вольер кладут муляжи, добавили в зоопарке. Перед появлением птенца на свет яйцо возвращают родителям.

Ранее в Московском зоопарке родился кенгуренок.