Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог

Главная причина, по которой приходят в негодность высокоскоростные магистрали Москвы, заключается в износной колее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрия Васильева.

Он уточнил, что речь идет о повреждениях на левых полосах движения, а не о углублениях, образующихся с правой стороны дорожного полотна под весом большегрузного транспорта.

Износная колея появляется из-за высокой скорости транспортного потока и использования шипованной сезонной резины, объяснил эксперт.

По его словам, в учебно-исследовательском центре МАДИ регулярно тестируют разные асфальтобетонные смеси, чтобы чтобы определить самый износостойкий и долговечный материал.

«В данный момент тестируются семь составов, которые в мае уложили на опытных участках МКАД: два по американской методологии, два – по европейской, участок с классическим составом для МКАД, разработанный по российской методологии» — рассказал Васильев.

Он добавил, что также испытание проходит «достаточно интересный материал», разработанный в Санкт-Петербурге.

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