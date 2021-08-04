Уралец лишился гражданства пока отбывал срок за убийство

37-летний Евгений Майоров из Дегтярска, вышедший из колонии три года назад, лишился гражданства пока отбывал срок за убийство. Об этом сообщает E1.ru.

Майоров рассказал, что сел на 16 лет за групповое убийство и разбой в конце 90-х, когда ему только исполнилось 18 лет.

«В тот момент я как раз должен был получать паспорт, у меня в свидетельстве о рождении проставили штамп о том, что паспорт гражданина РФ выдан, но получить его я не успел. В решении суда при этом везде указано, что я гражданин России», — подчеркнул Майоров.

Мужчина родился в Казахской ССР, а в 90-е он с семьей переехал на Урал.

В 2019 году в главном управлении МВД по Свердловской области сделали заключение о том, что Майоров не является гражданином страны. При этом в консульстве Казахстана также заявили, что он не их гражданин.

Майоров утверждает, что полицейские даже через суд отказывают ему в оформлении паспорта, ссылаясь на действующую судимость, которую снимут только через пять лет.

Ранее стало известно, что с 2020 года российского гражданства лишились почти 280 человек — уроженцев других стран, получивших паспорт РФ.