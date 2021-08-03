Байден назвал новую волну COVID-19 «трагедией, которую можно было предотвратить»

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что новая волна заболеваний коронавирусом является «трагедией, которую можно было предотвратить». Трансляция речи американского лидера доступна на канале Белого дома в YouTube.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране «станет хуже, прежде чем улучшится».

«У нас пандемия непривитых», — отметил Байден.

Американский президент напомнил, что привитые от COVID-19 редко болеют им и редко попадают в больницу.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News заявил о том, что недавний резкий скачок заболеваемости COVID-19 в США связан с тем, что в стране около 100 млн американцев до сих пор не вакцинировались.

По его словам, эта группа людей «особенно уязвима» с точки зрения переносимых симптомов, так как привитые гораздо лучше защищены от тяжелого течения болезни.