Зеленский подписал закон о «Дне защитников и защитниц Украины»

Украинский президент Владимир Зеленский переименовал праздник «День защитника Украины». Изменения были внесены в статью 73 Кодекса законов о труде Украины № 1643-ІХ, принятого парламентом 14 июля 2021 года.

«Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в публикации на сайте президента.

Название праздника, который ежегодно отмечается 14 октября, теперь будет звучать как «День защитников и защитниц Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ранее переименование воинского праздника ради гендерного равенства было одобрено Радой.

В рядах украинской армии наблюдается значительный рост числа женщин-военнослужащих. Так, к 2021 году их насчитывается около 31 тыс., тогда как в 2008 году их количество не превышало 1,8 тыс. человек.