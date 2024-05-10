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В Армении призвали перекрыть все улицы страны в рамках протестов против делимитации

Sputnik: архиепископ Галстанян призвал перекрыть все улицы Армении при протестах

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Reuters

Архиепископ Баграт Галстанян призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране в рамках протестов против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения».

«Архиепископ Баграт Галстанян у центрального здания почты призвал граждан перекрывать улицы по всей Армении. Шествие по центру Еревана в эти минуты продолжается», — говорится в сообщении издания.

10 мая в Ереване сотни человек вышли на акции протеста против делимитации границы. Протестующие требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под контроль Баку некоторых приграничных территорий.

Одна из колонн, в которой около трехсот человек во главе с архиепископом Багратом Галстаняном двинулись с площади Республики к зданию Армянского государственного университета. Цель активистов — привлечь студентов к протесту. Полиция оцепила здание.

Еще одна группа протестующих, в которой находится около 150 человек, проводит шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.

Ранее Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном продолжится.

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