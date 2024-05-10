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СБУ задержала блогеров, снимавших вручение повесток в Киеве

Страна.ua: СБУ задержала пятерых блогеров, снимавших вручение повесток в Киеве

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых блогеров, которые снимали вручение повесток в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

По данным ведомства, задержанные между собой не связаны.

Один из блогеров ездил на машине по украинской столице и снимал стримы, «распространяя фейки о военных в своих комментариях», подчеркнули в спецслужбе.

Еще один задержанный оказался водителем такси и по совместительству админом сети анонимных Telegram-каналов, в которых публиковал информацию о мобилизации в Украине и распространял данные о местонахождении военкомов.

Третий житель Киева в соцсетях «призывал к срыву мобилизации через силовое сопротивление представителям ТЦК», еще двое жителей столичного региона сливали места дислокации украинских военных, пояснили в СБУ.

До этого СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. По данным ведомства, агенты следили за Зеленским и другими чиновниками, в том числе за руководством СБУ и Главного управления разведки Минобороны страны.

Ранее в ВС РФ рассказали о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами.

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