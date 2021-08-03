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Директор волжского аквапарка не стал извиняться за отказ пустить ребенка c аутизмом

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Директор аквапарка «XXI век» в городе Волжском Григорий Газарян, куда ранее не пустили ребенка с аутизмом, заявил, что «абсолютно правильно поступил». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Никакого повода извиняться абсолютно. Я все сделал правильно. Это не ребенок был, а здоровый мужик. У нас есть видеонаблюдение, видно, как он себя вел», — сказал мужчина.

По его словам, гость мог бы «кого-то утопить» или сам пострадать. При этом Газарян назвал ребенка «психически ненормальным человеком».

Ранее семью из Астрахани, воспитывающую ребенка с аутизмом, не пустили в аквапарк «XXI век» в городе Волжский.

По словам матери ребенка, охранник не пустил ее с родными в аквапарк якобы из-за правил заведения и запрета на его посещение людям, чей диагноз может представлять угрозу для окружающих. Отец ребенка подчеркнул, что инвалиды — такие же люди, как и все, а охранник, по его мнению, пытается представить психически больным ребенка с диагнозом «аутизм».

Прокуратура Волгоградской области сообщила, что проверит соответствующую информацию.

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