Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали о мошеннической схеме с цифровой доверенностью

tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты под видом Минцифры уведомляют россиян об оформлении на их имя цифровой доверенности, вынуждая гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции».

«Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам», — говорится в сообщении.

Затем мошенники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляют, что от имени гражданина якобы совершается преступление.

В МВД обратили внимание, что данные «доверителя» тоже подбираются не случайно. На опубликованном в качестве примера скриншоте мошеннического уведомления видно, что псевдодоверителем указан уроженец Киева, внесенный в публичный реестр террористов. Это будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву, предупредили в киберполиции.

До этого эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что мошенники обманывают россиян дипфейками с родственниками, имитируя голоса близких. По его словам, особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок становится лишь входной дверью для более сложной атаки. Получив первичное согласие или данные, мошенники спустя некоторое время связываются с жертвой уже якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка.

Ранее россиянка передала деньги мошенникам после 6 попыток полиции и банков ее остановить.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!