Россиянам рассказали о мошеннической схеме с цифровой доверенностью

Аферисты под видом Минцифры уведомляют россиян об оформлении на их имя цифровой доверенности, вынуждая гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции».

«Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам», — говорится в сообщении.

Затем мошенники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляют, что от имени гражданина якобы совершается преступление.

В МВД обратили внимание, что данные «доверителя» тоже подбираются не случайно. На опубликованном в качестве примера скриншоте мошеннического уведомления видно, что псевдодоверителем указан уроженец Киева, внесенный в публичный реестр террористов. Это будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву, предупредили в киберполиции.

До этого эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что мошенники обманывают россиян дипфейками с родственниками, имитируя голоса близких. По его словам, особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок становится лишь входной дверью для более сложной атаки. Получив первичное согласие или данные, мошенники спустя некоторое время связываются с жертвой уже якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка.

