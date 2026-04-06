Штраф в сотни миллионов и 14 лет колонии. Экс-губернатору Курской области вынесли приговор за взятки

Суд признал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей. Сам чиновник в последнем слове выражал сомнение, что возраст позволит ему дожить до выхода на свободу.

Ленинский суд Курска вынес приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о коррупции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-чиновника признали виновным в получении двух взяток в особо крупном размере.

«[Суд] назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, штрафом в размере 400 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления <…> сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима»,

— объявили представители суда.

Кроме того, Смирнова лишили почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Также суд решил взыскать с него в доход государства незаконно полученные 20,95 млн рублей. Его имущество будет конфисковано .

На предыдущем слушании, состоявшемся 2 апреля, прокурор просил приговорить Смирнова к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей. Таким образом, реальный срок оказался не многим меньше того, на котором настаивал гособвинитель.

Сам 52-летний Смирнов, признавший вину, в последнем слове назвал этот срок слишком большим, поскольку он может не дожить до его окончания , писало РИА Новости.

«Поддерживаю реплику адвоката… несоизмерима сумма штрафа и рублем… и то количество лет, которое запрошено… я думаю, у меня даже такого жизненного ресурса нет… считаю, конечно, несоизмеримо высоким запрос прокуратуры с учетом досудебного соглашения»,

— говорил подсудимый.

Семь месяцев «работы в экстренных условиях»

Алексей Смирнов руководил Курской областью всего семь месяцев — 12 мая 2024 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора региона, а 8 сентября победил на выборах, избавившись от приставки и.о. Однако уже 15 декабря 2024 на сайте Кремля было объявлено, что президент России Владимир Путин принял отставку Смирнова по собственному желанию.

По данным Telegram-канала Mash, вскоре после этого Смирнова вызывали в полицейский участок на беседу, во время которой у него начались проблемы с сердцем. Поводом послужила причастность к коррупционному делу генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина.

16 апреля 2025 года ТАСС со ссылкой на источник написал о задержании Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«В силовых структурах уточнили, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений»,

— писало ТАСС.

В тот же день Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова.

В сентябре 2025 года ТАСС сообщил, что Смирнов заключил сделку со следствием и признался в получении от бизнесменов взяток примерно на 30 млн рублей . За откаты он способствовал заключению с ними контрактов на установку фортификационных сооружений у границы с Украиной. Кроме того, на заседании суда по продлению ареста чиновника прокурор объявил о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере.

3 февраля 2026 года в Генпрокуратуре России объявили об утверждении обвинительных заключений в отношении Смирнова и Дедова и направлении дел в суд. Заседание по существу состоялось 2 апреля в Ленинском районном суде Курска.

«Согласно предъявленному обвинению: Смирнов А. Б. совместно с Дедовым А. В. при посредничестве Шубина Д. В. получили взятку в виде денег в размере более 12,9 млн руб. за совершение входивших в их служебные полномочия действий, а также за способствование таковым в интересах ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Кроме того, получили взятку в размере 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах аффилированного бывшему депутату Курской областной Думы Васильеву М. С. ООО «КТК Сервис», — раскрыли в пресс-службе суда.

На заседании, которое состоялось 2 апреля, Смирнов подтвердил, что признает вину и выразил раскаяние. Экс-губернатор также назвал причину, по которой пошел на преступление.

«Причина? Наверное, работа в экстренных условиях, где-то даже опасных, я говорил, что получил контузию здесь», — говорил он.