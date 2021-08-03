В России выявлено 22 010 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 22 010 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 23 508 случаев инфекции.

Отмечается, что у 8,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 788 человек, при этом вылечились 18 963 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1 952), Санкт-Петербург (1 910), Московская область (1 540).

В общей сложности, в России с начала пандемии зарегистрировано 6 334 195 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умерли 160 925 человек, выздоровели 5 659 746 пациентов.

Ранее сообщалось, что в США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после проведения расследования также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.