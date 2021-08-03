Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых

Для детей суточная норма употребления арбуза составляет до 150 граммов мякоти, для взрослых — 500 граммов, рассказали врачи в беседе с РИА «Новости».

«Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», — сказала педиатр Марина Лерман.

По ее словам, данную ягоду не рекомендуется есть детям до двух лет, так как она может спровоцировать пищевую аллергию.

Врач-терапевт Елена Тихомирова в свою очередь отметила, что арбузы можно есть в любое время суток, однако не перед сном. Также ягоду следует употреблять без смешивания с другими продуктами, содержащими углеводы.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — подчеркнула врач.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу арбуза и дыни.

3 августа отмечается Международный день арбуза.