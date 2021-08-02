Больница в Красноярске не подтвердила сообщения об использовании хозяйственной дрели

В Красноярской больнице скорой медпомощи заявили, что данные о якобы использовании учреждением хозяйственной дрели не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на больницу.

По уточнению пресс-службы, для трепанации применяют сертифицированное медицинское оборудование.

«Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами», — уточнили в учреждении.

Ранее в СМИ и социальных сетях приводились слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева, заявившего, что врачи покупают «дрель в хозяйственном магазине». Это делалось якобы для трепанации черепа. Инструмент из магазина хозтоваров стоит в среднем от 4 до 7 тыс. руб., специальное медицинское оборудование — 1,3 — 1,5 млн руб.

При этом в Красноярской БСМП обратили внимание, что «оборудование закупается и обновляется на регулярной основе».