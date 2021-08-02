Питомник хаски в Ярославской области закрыли после жалоб жителей

В поселке Михайловский Ярославской области запретили работу питомника по разведению овчарок и хаски после жалоб жителей на лай и неприятный запах. Об этом сообщает областной суд.

По данным суда, заводчики несколько лет занимаются разведением щенков на участке, предназначенном под ИЖС. На территории содержатся 35 собак хаски и 9 щенков среднеазиатской овчарки.

«Размещение питомников в непосредственной близости от жилых домов и земельных участков истцов с содержанием в питомнике большого количества собак мешает нормальному проживанию и отдыху, поскольку собаки постоянно громко лают, воют, как днем, так и ночью. Перерыв в лае бывает не более получаса. От такого шума пожилые люди не могут отдохнуть, дети - делать уроки, невозможно нормально выспаться», — говорится в сообщении.

Кроме того, за пределами своего земельного участка заводчики сделали яму для сброса отходов жизнедеятельности собак, из-за чего, по мнению жителей, в поселке появились крысы и мыши.

На суде представители ответчиков заявили, что это их личные собаки, и закон не запрещает иметь такое количество домашних животных.

«Основным доводом истцов является наличие шума. Однако, надлежащих доказательств, свидетельствующих о превышении допустимого уровня шума от лая собак, не представлено. Кроме того, это сельская местность, где практически в каждом дворе живут собаки, много бродячих животных, и утверждать, что лают только собаки ответчиков, оснований нет», — уточняется в сообщении.

Несмотря на приведенные доводы, суд первой инстанции признал незаконной деятельность по массовому содержанию собак. Ответчики подали апелляцию, но Ярославский областной суд оставил решение в силе. В течение месяца заводчики обязаны вывезти животных с земельных участков.

Ранее сообщалось, что жители Елабуги на протяжении двух лет пытаются найти управу на женщин, которые устроили в частном доме передержку собак. По их словам, девушки не заботятся о животных, но в соцсетях организовали сбор средств на содержание животных.