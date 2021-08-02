Число политически активных россиян снизилось до минимума с 2004 года

Политическая активность россиян достигла минимума за последние 17 лет, сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Если в 2004 году 55% заявляли, что участвовали в тех или иных выборах, то в 2021 году — только 22% респондентов. Также за 17 лет сократилось число проводящих избирательные кампании (с 8 до 6%) и количество участвующих в митингах и пикетах — с 5 до 3%.

При этом за 17 лет в два раза выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (с 4 до 8%) и удвоилось число соотечественников, собирающих средства и вещи для людей в сложном положении (с 9 до 20%).

В текущем году нежелание участвовать в общественной и политической жизни опрошенные объясняли отсутствием времени (28%), еще 20% заявили, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), а 19% сообщили, что доверяют президенту страны. По мнению 16%, их участие в политике ничего не изменит, 15% рассказали, что политическая и общественная жизнь им не интересны. 10% россиян считают, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым можно было бы доверять, а 1% уверен, что в политике «приличным людям делать нечего».

Опрос проводился 11 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.