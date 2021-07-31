В Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19

За последние сутки в Турции выявили 22 332 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 6 мая, следует из данных Минздрава страны.

Всего в республике было проведено 259 196 тестов на COVID-19. За последние сутки умерло 79 человек, а выздоровели — 5 107.

До этого самый высокий суточный прирост заболеваемости фиксировался в стране 6 мая — тогда было зарегистрировано 22 388 новых случаев, а число смертей достигло 304.

Ранее глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявлял, что рост числа заболевших «вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией». Он также призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.

Кроме того, министр считает, что стране необходимо вернуться к строгим мерам против пандемии коронавируса в связи с ростом заболеваемости.