В Подмосковье охранник ударил безбилетника ножом

Охранник на станции «Воронок» Московской железной дороги начал с ножом на мужчину, сообщает «Рен ТВ».

По данным издания, в результате конфликта он ударил безбилетника холодным оружием в шею.

«Пострадавший Василий Базыко был госпитализирован в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «112», пострадавший находится в реанимации, а на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в Ростовской области 51-летний Семен Нам, страдающий параноидальной шизофренией, напал с ножом на пассажиров пригородного автобуса. Одну женщину убил. Еще две пассажирки с тяжелыми ранениями были госпитализированы. По словам задержанного, атаковать женщин ему велели голоса в голове.

После нападения пассажиры смогли вытолкать Нама из автобуса, он спрятался на кладбище, где и был найден полицией. Нам ранее был трижды судим. В 2001-м – за умышленное уничтожение или повреждение имущества, в 2005-м – за грабеж, в 2015-м – за применение насилия в отношении представителя власти. Каждый раз вместо тюремного заключения его направляли на принудительное лечение.