В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе протестов против обязательной вакцинации

Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестов против ковидных пропусков на площади Республики в центре Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

«На месте несколько сотен демонстрантов против санитарного пропуска, некоторые кидали посторонние предметы в полицию», — говорится в сообщении.

PARIS -Le boulevard du Temple est noy sous les lacrymognes. Un cortge de tte est form avec une banderole renforce. Tensions. #AntiPassSanitaire #manifestation31juillet pic.twitter.com/WaUAcMitDP — Clment Lanot (@ClementLanot) July 31, 2021

По данным корреспондента телеканала, некоторые из протестующих были ранены. В то же время в ходе демонстраций в Париже пострадали трое полицейских.

Протесты прошли и в других городах Франции. В Марселе митингующие напали на журналистов France 3 and BFMTV. Всего там вышли на улицы 4 800 человек, в Ницце — порядка 6 500 человек, в Авиньоне — 3000 человек, а в Монпелье — 8 500 человек.

Grosse mobilisation des "anti pass" ce samedi aprs-midi, place Garibaldi Nice. Des milliers de manifestants sont prsents. pic.twitter.com/YWPiCAf6mz — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 31, 2021

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. Например, медицинские работники, а также немедицинский персонал, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых. Глава государства подчеркнул, что обязательная вакцинация будет распространяться также на волонтеров, которые ухаживают за больными на дому.

Санитарный пропуск подтверждает, что житель Франции прошел вакцинацию или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, или уже перенес инфекцию.