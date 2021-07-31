Три отеля в Бодруме эвакуируют из-за новых пожаров

Проживающих в трех пятиздвездочных отелях в Бодруме стали эвакуировать на фоне нового лесного пожара, развернувшегося в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эвакуировать туристов начали из соображений безопасности.

«Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12.40, затем он дошел до района Ичмелер. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент нет информации, бы ли среди эвакуируемых постояльцев российские граждане.

Лесной пожар начался в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, возгорания происходят из-за сильной жары в регионе.

29 июля пожары начались и в ряде других провинций, в том числе курортных Айдын и Муглу. В результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали свыше 400. Тушение огня продолжается, удалось локализовать 88 очагов из 98.

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что лесные пожары могли возникнуть из-за поджога. Также он объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия. Речь шла о провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Также Россия направит в Турцию сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники для оказания помощи в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ.