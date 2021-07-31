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Полицейский спас ребенка, упавшего в колодец под Великим Новгородом

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Пресс-центр МВД России

Сотрудник полиции спас рухнувшего в колодец ребенка в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Мальчика спас сотрудник правопорядка по Маловишерскому району Артур Магомедов.

«Инцидент произошел на улице Заводской Домострой города Малая Вишера. По дороге на службу оперуполномоченный уголовного розыска увидел на обочине дороги местную жительницу, которая стояла на коленях возле открытого водопроводного колодца», — заявили в МВД.

Магомедов подумал, что жительнице нужна помощь и направился в сторону люка. Мать мальчика сказала, что он играл с мячом и провалился. Упавший в люк был на двухметровой глубине по пояс в воде и держался за корень дерева.

Затем офицер полиции остановил проезжавшую мимо машину, попросив водителя подстраховать.

«Обвязав себя автомобильным тросом, полицейский спустился вниз, взял мальчика на руки и вытащил из колодца», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратове капитан Росгвардии спас выпавшего из окна мальчика. Мужчина оказал ребенку помощь и вызвал врачей, которые доставили пострадавшего в больницу.

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