Из загоревшейся в центре Москвы пятиэтажки эвакуировали жителей

В Москве из загоревшегося жилого дома эвакуировали 25 человек

Из горящего в центре Москвы жилого дома эвакуировали 25 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Там рассказали, что огнем охвачены три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности.

Столичное управление МЧС уточняет на канале в мессенджере Max, что пожар начался в одной из квартир пятиэтажки на Донской улице.

По данным агентства «Москва», в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняют борьбу с огнем. Для жителей дома поблизости организовали пункт временного размещения.

Telegram-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье» опубликовал видео с места происшествия. На нем виден столб черного дыма, поднимающийся в небо из окна третьего этажа. В подписи к ролику говорится, что огонь перекинулся на четвертый этаж.

Telegram-канал «МК: Срочные новости» отмечает, что здание, в котором случилось ЧП, построили в 1917 году.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.
 
