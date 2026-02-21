ФСБ назвала Telegram опасным для жизни российских военных. Почему?

ФСБ заявила, что ВСУ используют Telegram против военных РФ

Использование Telegram российскими военными в зоне СВО создает угрозу их жизни, утверждает ФСБ России. По информации ведомства, ВСУ и украинские спецслужбы имеют возможность получать размещаемые в мессенджере данные и использовать их в военных целях. Тем временем Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для распространения персональных данных, а в Минцифры заявили, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы. В чем обвиняют мессенджер в России — в материале «Газеты.Ru».

ФСБ России получила «многочисленные достоверные сведения» о том, что использование мессенджера Telegram в зоне проведения спецоперации регулярно подвергает опасности российских военных, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих», — утверждает ФСБ России.

ВСУ и украинские спецслужбы располагают возможностью оперативно получать размещаемые в Telegram данные и использовать их в военных целях, добавили в ведомстве.

18 февраля министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые действуют против российских военных в зоне спецоперации. Однако Telegram назвал эти заявления «преднамеренной выдумкой».

В то же время Шадаев заверил, что работу Telegram в зоне проведения СВО пока не будут ограничивать . Он выразил надежду, что российские военные «смогут перестроиться и перейти на российские сервисы».

11 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию, при которой блокировка мессенджера вызовет трудности в координации усилий военных, представить «трудно и невозможно».

Опасность «пробива»

Роскомнадзор накануне предупредил, что Telegram «создал и системно поддерживает инфраструктуру», которая предоставляет сервисам «интернет-пробива» возможность незаконно распространять персональные данные россиян.

На основании требований РКН администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», в текущем году Telegram еженедельно удаляет до 100 подобных сервисов .

«Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — подчеркнули в РКН.

В ведомстве считают, что администрации Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие личной информации россиян и исключить возможность поиска сервисов «пробива».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России уточнило, что сервисы «пробива» составляют «цифровой портрет» жертвы в формате досье — от фамилии, имени, отчества и даты рождения до адресов, номеров и сведений о родственниках.

«Сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий», — рассказали в полиции.

В прошлом году ведомство изъяло 18 физических и 19 виртуальных серверов объемом 200 Тб, на которых хранились 50 млрд строк личных данных. Несмотря на принимаемые меры, каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, продолжают функционировать, добавило УБК МВД России.

Ситуация вокруг замедления Telegram

В августе 2025-го РКН решил ограничить звонки в Telegram, а 10 февраля 2026-го объявил о введении «последовательных ограничений» в отношении мессенджера, чтобы побудить его администрацию исполнять российское законодательство. По утверждению контрольного органа, Telegram не принимает реальных мер для борьбы с мошенниками и не защищает персональные данные пользователей.

На решение РКН отреагировал основатель Telegram Павел Дуров. Он подчеркнул, что ограничение свободы граждан «никогда не бывает правильным решением». Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность независимо от давления, отметил Дуров.



Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что его ведомство вело переговоры с Дуровым, однако «ни к чему хорошему это не привело».

«Нужно работать, а не биться за свободу слова, никто не нарушает свободы слова, нужно защищать интересы граждан и не допускать правонарушений, которые осуществляются предоставлением услуг Telegram другим преступным элементам», — заметил глава ФСБ.

Сейчас в России наблюдается замедление при загрузке медиафайлов в Telegram, однако основной функционал мессенджера доступен. По данным Telegram-канала Baza, мессенджер будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. РКН не подтвердил и не опроверг эту информацию.