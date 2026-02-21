Орбан: поддержки Украины не будет, пока Зеленский не возобновит поставки нефти

Орбан заявил, что Венгрия не поддержит Украину до возобновления транзита нефти

Премьер-министр Виктор Орбан в ответе польскому коллеге Дональду Туску в соцсети X заявил, что Будапешт не будет поддерживать Киев, пока тот не возобновит поставки нефти.

На своей странице в соцсети Туск написал, что Венгрия заблокировала помощь Украине со стороны ЕС.

«Угадайте, кто доволен», — добавил польский политик, намекая на президента РФ.

Тогда Орбан заявил, что отвечает на Венгрию и ее народ.

«Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент [Украины Владимир] Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не стоит ожидать от нас никакой поддержки», — сообщил венгерский премьер.

Накануне Венгрия заблокировала согласованный в декабре кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Дружбе».