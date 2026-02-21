Размер шрифта
Атаман назвал число казаков, участвующих в СВО

Атаман Кузнецов: более 50 тысяч казаков поучаствовали в СВО
Всероссийское казачье общество

Более 50 тысяч казаков приняли участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, передает ТАСС.

«Более 50 тысяч казаков прошли специальную военную операцию. 13 из них - Герои России, еще на двоих казаков уже подали документы к высокому званию», — сказал он в беседе с журналистами.

Кроме того, атаман отметил, что свыше 5,5 тысяч казаков, принявших участие в СВО, были удостоены других государственных наград

По словам Кузнецова, что казаки также вносят свой вклад в оборону объектов критической инфраструктуры. В ряде российских регионов казаки составляют основу мобильных огневых групп по борьбе с беспилотниками, добавил он.

В ноябре 2025 года Минобороны РФ и Всероссийское казачье общество впервые заключили соглашение о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны. Атаман Кузнецов, комментируя договор, подчеркнул, что инициатива направлена на укрепление роли казачества в жизни государства.

Ранее церковь и казачество обсудили в Москве будущее патриотического воспитания.
 
