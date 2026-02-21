Размер шрифта
Иран исключил вывоз обогащенного урана из страны

ISNA: Иран не планирует вывозить высокообогащенный уран из страны
ranian Presidency Office, Mohammad Berno/AP

Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на дипломатический источник.

«В переговорах с США мы подчеркнули, что ядерные материалы не будут вывезены из страны. Россияне также в курсе того, что материалы вывозиться не будут», — сказал собеседник агентства.

В то же время утверждается, что Тегеран понизит уровень обогащения.

Телеканал CBS также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
