Раймонд Паулс запретил использовать свое имя и заключать контракты от своего лица

Latvijas Vēstnesis: композитор Паулс отозвал все доверенности у представителей
Евгений Биятов/РИА Новости

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности, ранее выданные его представителям. Теперь никто не может действовать от его имени, заключать контракты или управлять финансовыми и имиджевыми вопросами, сообщает издание Latvijas Vēstnesis.

Как пишет портал Jauns, решение связано с юбилейным концертом композитора, который должен пройти летом этого года в рамках фестиваля «За мою родину». В декабре прошлого года Паулс публично выразил скептицизм по поводу мероприятия и допустил, что оно может быть использовано для получения прибыли с использованием его имени. После этого начались дискуссии о проведении фестиваля и действиях его организаторов.

В итоге они убрали из названия мероприятия имя Паулса, но пообещали, что задумка и содержание не поменяются. В январе некоторые композиторы, музыканты, хормейстеры и продюсеры раскритиковали проект и отказались от участия в нем. Сейчас организаторы ведут переговоры с композитором с целью найти решение и сохранить фестиваль, говорится в статье.

В январе Паулс отметил юбилей — ему исполнилось 90 лет. За свою более чем полувековую карьеру он написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь Раймонда Паулса и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Паулс признался, что плохо себя чувствует.
 
