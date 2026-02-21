Размер шрифта
НАСА готовится отложить запуск аппарата для лунной миссии

НАСА намерено вернуть в сборочный цех аппарат для лунной миссии, запуск отложат
David J. Phillip/AP

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) готовится к возвращению аппарата для лунной миссии Artemis II в цех сборки со стартовой площадки после обнаружения утечки, сроки запуска будут перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства.

«НАСА предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех», — говорится в сообщении.

По данным агентства, такое решение было принято после того, как специалисты обнаружили нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя аппарата.

В пресс-службе НАСА уточнили, что ситуация с большой долей вероятности «повлияет на стартовое окно в марте».

До этого руководитель проекта малых космических аппаратов Центра космических технологий МАИ Александр Бон рассказал «Газете.Ru», что утечка жидкого водорода, из-за которой НАСА перенесла новую лунную миссию, не является чем-то необычным. По его словам, это связано с физическими свойствами водорода: он крайне текуч, способен проникать через микроскопические поры материалов и делать хрупкими металлы, из которых изготовлены трубопроводы и баки.

Ранее Маск заявил о необходимости осваивать Луну.
 
