Страны «коалиции желающих» должны отправить своих военных в Киев и другие украинские города. С таким призывом выступил обозреватель британской газеты The Guardian.

«Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской «коалиции желающих» для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя», — отмечается в статье.

Также журналист призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить Европе ведущую роль в мирных переговорах.

18 февраля экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, направив свои войска в один из «безопасных» районов Украины. Он пояснил, что их миссия заключалась бы не в боевых действиях, а в том, чтобы подчеркнуть, что решение о приглашении иностранных солдат на украинскую землю — это всегда дело Украины, а не России.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

В январе в МИД России предупредили, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее Зеленский захотел размещения европейских войск у передовой в случае остановки огня.