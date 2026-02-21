Размер шрифта
Эксперт в сфере БПЛА раскрыл, какими дронами Украина атаковала Удмуртию

Эксперт в сфере БПЛА Потапов: ВСУ атаковали Удмуртию дальнобойными дронами FP-1
Осведомитель/VK

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Удмуртию дронами FP-1, которые разрабатывались специально для ударов по объектам в глубине России. Об этом сообщил ТАСС эксперт в сфере беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

По его словам, разработка FP-1 велась с 2022 года украинской компанией Firepoint, в 2023 году аппарат проходил испытания. Как отметил специалист, изначально дрон создавался для выполнения задач по поражению целей на значительном удалении.

Потапов уточнил, что БПЛА оснащен бензиновым двигателем и при полном запасе топлива (около 100 литров) способен преодолевать до 1 600 км. При этом масса боевой части может составлять порядка 50 кг, а общая полезная нагрузка — до 140–150 кг.

Эксперт добавил, что у России есть весь комплекс средств для защиты промышленных объектов от атак таких дронов.

21 февраля беспилотники ВСУ, начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртии — город Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».
 
