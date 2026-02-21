Т-Банк подарит российским олимпийцам золото

Т-Private (сервис для состоятельных клиентов Т-Банка) подарит 13 российским спортсменам, участвовавшим в Олимпийских играх в Италии, золотые слитки и доступ к сервису T-Private, сообщили в компании.

В сервисе отметили, что уже свяжутся со спортсменами и их представителями для получения подарка.

«Наши атлеты вышли на старт в условиях колоссального внешнего давления, провели серию тяжелейших стартов и финишей, показав высокое мастерство», — говорится в сообщении компании.

Также в Т-Private добавили, что решение о поддержке связано с уважением к годам подготовки, дисциплине и высокому уровню ответственности, который несут атлеты на соревнованиях такого масштаба в текущих условиях.