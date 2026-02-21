Размер шрифта
На Украине мужчина с помощью огнетушителя избежал мобилизации

Житель Одессы распылил огнетушитель в сотрудников ТЦК и скрылся

Житель Одессы применил огнетушитель против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и уехал. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, военкомы пытались вытащить мужчину из автомобиля. В ответ водитель распылил огнетушитель в их сторону и скрылся.

15 февраля сообщалось, что житель Одессы пытался отпилить себе руку, не желая быть мобилизованным. По данным СМИ, мужчина нанес себе серьезную травму шлифовальной машинкой, называемой в народе «болгаркой», опасаясь призыва. В настоящее время мужчина находится в больнице, ему оказали помощь.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона граждан, а еще 200 тысяч украинцев самовольно оставили военную часть. Глава ведомства подчеркнул, что проблему «нельзя игнорировать», пообещал провести комплексный аудит и предложить «системное решение» вопроса, которое поможет «решить накопившиеся за годы проблемы».

Ранее неизвестные взорвали здание ТЦК в Ивано-Франковской области Украины.
 
