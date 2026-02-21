США предрекли втягивание в затяжной конфликт в случае атаки против Ирана

Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в затяжной конфликт, если решатся на атаку против Ирана. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В статье подчеркивается, что ракетный арсенал Исламской Республики является одним из крупнейших среди стран Ближнего Востока. Более того, Тегеран обладает противокорабельным оружием и современными беспилотными летательными аппаратами.

По данным издания, Иран опирается на сеть прокси-сил. Среди них — ливанское движение «Хезболла» и йеменские хуситы, готовые вступить в бой. Из-за этого военная операция против Тегерана становится особенно рискованной, отметили авторы публикации.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Исламской Республике не более 15 дней на заключение ядерной сделки с американской стороной.

Как написала газета The Wall Street Journal, хозяин Белого дома рассматривает возможность начать с ограниченного удара по иранской территории в случае проведения военной операции. Ожидается, что столица Ирана будет атакована в течение следующих нескольких дней. В материале говорится, что такой шаг Вашингтона должен сподвигнуть Тегеран согласиться заключить ядерную сделку на выгодных для американцев условиях.

Ранее в Европейской комиссии спрогнозировали, к чему приведет операция США против Ирана.