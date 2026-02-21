Череда экранных злодеев: 11 лучших фильмов с Аланом Рикманом

Размер шрифта
Ровно 80 лет назад, 21 февраля 1946 года, родился британский актер и режиссер Алан Рикман. К моменту своего кинодебюта он уже был признанной звездой театра: выпускник Королевской академии драматического искусства, участник Королевской Шекспировской труппы, Рикман прославился ролью виконта де Вальмона в постановке «Опасные связи», с которой выходил на сцены Вест-Энда и Бродвея и получил номинацию на премию «Тони». Именно этот спектакль во многом определил его дальнейшую судьбу: после гастролей в Нью-Йорке актера заметили голливудские продюсеры и пригласили в кино.

В фильмографии Рикмана более 70 работ — от исторических драм и романтических комедий до масштабных франшиз. В честь дня рождения актера «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с его участием.
 
