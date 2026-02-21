Размер шрифта
Зеленский анонсировал новые переговоры

Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе. Объявление он сделал после переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам главы государства, Киев будет «координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее».

«Я поручил Рустему больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше», — написал Зеленский.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. По информации издания, украинский лидер аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с РФ.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что план Зеленского ставит под угрозу существование Украины. Постепенное продвижение армии России в зоне СВО указывает на то, что план воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом», подчеркнул депутат.

Ранее в Германии объяснили, почему Зеленский обозлился на Европу.
 
