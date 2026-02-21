Размер шрифта
США увеличили закупки российских сладостей до максимума с 2021 года

РИА: США в 2025 году нарастили импорт сладостей из РФ до максимума с 2021 года
Виталий Белоусов/РИА Новости

США в 2025 году увеличили импорт сладостей из России на 13% до максимума с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В расчет включены поставки шоколада и изделий из него, мучной продукции, а также сладостей на основе сахара. По итогам 2025 года совокупная стоимость их импорта составила около $6,6 млн, что на 13% превышает показатель предыдущего года. Еще больший объем поставок российских сладостей фиксировался в последний раз в 2021 году — $10,3 млн.

Наибольшую долю в структуре закупок занял шоколад — поставки достигли $2,8 млн, что стало максимумом с 2021 года. Мучных изделий, включая пирожные, вафли и печенье, было импортировано на $2,5 млн, а сладостей из сахара — на $1,3 млн. Оба показателя выросли на 17% и достигли максимумов с 2022 года.

В декабре 2025 года США закупили у России сладостей на $362,2 тысячи. По сравнению с ноябрем импорт сократился в 2,2 раза, однако в годовом выражении вырос примерно на треть.

При этом в 2025 году импорт российских сладостей в Китай сократился почти вдвое, достигнув восьмилетнего минимума. Общий объем поставок шоколада, выпечки и десертов из России в КНР составил чуть более $47 млн, что на 85% меньше, чем годом ранее. Основной удар пришелся на шоколад, импорт которого упал в 2,4 раза до $26,8 млн. В результате такого падения Россия опустилась с 3-го на 9-е место среди поставщиков шоколада в Китай, уступив лидирующие позиции Италии, Швейцарии и Бельгии.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.
 
