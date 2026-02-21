Размер шрифта
Кадыров показал видео уничтожения пехоты ВСУ в Харьковской области

Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» уничтожил группу бойцов ВСУ под Волчанском

Чеченские бойцы уничтожили группу украинских военных в районе населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, противник укрывался в полуразрушенном здании. Операторы БПЛА нанесли удары по позициям украинских военных, после чего в бой вступили штурмовики.

«В результате не помогли противнику и ударные дроны, используя которые он попытался отбиться от приступивших к штурму российских бойцов. Летательные аппараты фашистов были сбиты, а выявленная группа боевиков ВСУ уничтожена», — написал Кадыров.

Он отметил, что на данном участке фронта работали батальон «Запад-Ахмат» Минобороны РФ, сотрудники ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни и 28-я отдельная мотострелковая бригада.

21 февраля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие группы «Аида» в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, наемники встречаются на разных участках фронта. При этом основную массу военнослужащих ВСУ составляют мобилизованные, идейных последователей Киева меньше, чем было в начале спецоперации, отметил генерал-лейтенант.

Ранее Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата».
 
