Бобслеиста из Австрии госпитализировали после переворота боба на ОИ

Австрийского бобслеиста Якоба Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба во время соревнований четверок на Олимпиаде, передает Daily Mail.

Во время заезда боб австрийской команды часть трассы проехал на боку. Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди, которые являются партнерами Мандльбауэра, смогли покинуть трассу самостоятельно.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее финского фристайлиста госпитализировали после падения на Олимпиаде.