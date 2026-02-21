Размер шрифта
Синоптик допустил, что снег в Москве не растает до мая

Синоптик Шувалов не исключил, что снег в Москве будет лежать до мая
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Московском регионе снега сейчас в два раза больше климатической нормы, заявил «Подъему» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что обычно снег в Москве и Подмосковье тает 15-20 апреля, однако можно ожидать, что в этом году это произойдет позже.

По словам эксперта, при теплой весне даже рекордные сугробы растают в положенные сроки. Если же будет холодно, все может затянуться до мая.

«Думаю, что на неделю-полторы по сравнению с климатическими сроками сход снежного покрова задержится. Но это не стопроцентный прогноз», — поделился Шувалов собственным мнением.

До этого высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве почти в два раза превысила климатическую норму и обновила рекорд 1966 года. После прошедших за последние сутки снегопадов снежный покров продолжил расти. На опорной метеостанции ВДНХ его высота достигла 70 см, что в 1,8 раза выше нормы для 21 февраля — 38 см. Прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 1966 году. Тогда высота снега составила 64 см.

Ранее в Москве появилась вторая снежная дюна.
 
