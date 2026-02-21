В Абхазии подстрелили оппозиционного политика

В Сухуме подстрелили одного из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалию — он получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

По ее информации, инцидент произошел 21 февраля. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу Сухума. По факту случившегося УВД по городу проводит первичный сбор материала, осмотр места происшествия и установления обстоятельств инцидента.

«Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, объявлен план «Перехват», — заявили в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения республики, Какалия получил огнестрельные ранения бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

«Пациент направлен на компьютерные исследования. Вся необходимая медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме», — сообщили в минздраве.

Как рассказали в пресс-службе президента Абхазии Бадры Гунбы, глава государства дал поручение правоохранительным органам провести все необходимые следственные мероприятия по факту ранения Какалии. Там отметили, что ход расследования находится на контроле лидера республики.

Какалия является заместителем председателя оппозиционной общественно-политической организации «Аидгылара» («Единение»). Он ранее занимал должность заместителя генерального прокурора Абхазии.

В декабре 2024 года в здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

Ранее в Абхазии ссора в кафе закончилась стрельбой.