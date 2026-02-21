В центре Москвы загорелся жилой дом

В центре Москвы горит жилой дом, пожару присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что горят три квартиры и деревянные перекрытия. В настоящий момент проводится эвакуация, из жилого здания спасли 25 человек.

До этого мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, так же поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщается.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Особенно интенсивное горение замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж. Из здания эвакуировали более десяти человек. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

